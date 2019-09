Salute occhi a rischio maculopatia e danni irreversibili | troppe ore davanti Pc

Occhiali da sole - perché sono così importanti per la Salute? : Non soltanto la pelle: un'esposizione non protetta ai raggi del sole rischia di danneggiare anche la salute degli occhi. Per questo indossare gli Occhiali da sole, indipendentemente dal colore della lente, viene indicato dalla maggior parte degli esperti come una precauzione assolutamente necessaria per salvaguardare la propria vista. Già, perché come ha rilevato uno studio dello U.S. National Eye Institute in assenza di una ...