PS VR guarda al futuro | cosa aspetta i fan della realtà virtuale?

Huawei presenta a Monaco lo smartphone Mate 30 e guarda al futuro : Huawei a Monaco di Baviera ha presentato il Mate 30 Pro, lo smartphone top di gamma di ultima generazione, che arriva in un momento complesso per l'azienda cinese che non ha certo intenzione di arretrare sul mercato della telefonia nonostante il bando imposto da Trump. Nel giorno delle presentazione dei gioiellino di casa Huawei dal design accattivante ma soprattutto con una fotocamera con ottiche Leica davvero fuori dal comune, il presidente di ...

Ciclismo - la Trek-Segafredo guarda al futuro : presi Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu per il 2021 : La Trek-Segafredo si assicura due talenti italiani per il futuro. La squadra diretta da Luca Guercilena per le prossime due stagioni punterà su Vincenzo Nibali, che nel 2020 è pronto a guidare il team nei Grandi Giri e dare spettacolo con la nuova maglia, dopo aver scelto di lasciare la Bahrain Merida per rilanciarsi in questo nuovo progetto. Lo Squalo nel 2021 sarà affiancato anche da Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu, che passeranno ...

“In Albania ho trovato subito lavoro. Qui tasse basse e poca burocrazia - ciò che manca in Italia. E’ un Paese che guarda al futuro” : “In Albania non ho mai avvertito pregiudizi nei miei confronti. E mi sono sempre sentito trattare alla pari”. Vincenzo Ciani ha 29 anni ed è originario di Minervino Murge, un piccolo borgo pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani. “Un paesino di 8mila abitanti che vive di agricoltura e dove non riuscivo a trovare un lavoro che avesse a che fare col le mie aspirazioni. Quindi ho deciso di andarmene”. Nel 2017 Vincenzo sviluppa ...

Cupra Tavascan - la concept elettrica che guarda al futuro : Si chiama Cupra Tavascan la concept elettrica del brand spagnolo che prefigura un futuro modello di produzione. Così, dopo aver presentato nei mesi scorsi la Formentor - che arriverà sul mercato nel 2020 - Cupra mostra la propria visione di prestazioni elettrificate unita a un design sofisticato, emozionale ed espressivo. La Cupra Tavascan unisce la silhouette di un crossover cinque porte, i punti di forza di un SUV e l’eleganza ...

MotoGp – Crutchlow guarda al futuro - Cal pensa al ritiro? “Non sono come Valentino Rossi - ma…” : Cal Crutchlow analitico e sincero: le parole del britannico della LCR sul futuro in MotoGp Ancora una settimana di stop e poi i piloti della MotoGp torneranno protagonisti in pista: i campioni delle due ruote si sfideranno a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In attesa di scoprire chi vincerà a Misano e qualche casco indosserà Valentino Rossi, a far discutere sono le affermazioni di Crutchlow riguardanti il suo ...

Versiliana 2019 - Conte : “Condivido intervento di Grillo per impostazione e visione. Ha disegnato il futuro e ci invita a guardare avanti” : “Un intervento condivisibile per l’impostazione e la visione. Ci invita a guardare in avanti e in quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro”. Così il premier incaricato Giuseppe Conte, in collegamento con la Festa del Fatto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato l’appello lanciato ieri da Beppe Grillo con un video sul suo blog, in cui si rivolge sia ai dem sia al Movimento 5 ...

Welcome to Modena 2029 : turismo cresce e guarda al futuro : Imprese innovative, startup, giovani e team informali di creativi possono iscriversi fino alle 12 di lunedì 2 settembre per partecipare

La Formula 1 guarda al futuro : svelate in anteprima le prime immagini della monoposto 2021 [GALLERY] : svelate le prime immagini delle monoposto del 2021 in galleria del vento: la Formula 1 guarda al futuro La Formula 1 è un mondo sempre in continua evoluzione: ingegneri e tecnici lavorano ogni giorno duramente per scoprire come migliorare la performance delle auto e permettere ai piloti di essere competitivi e lottare ogni weekend per la vittoria o il podio. Il mondo della Formula 1 deve però ancora affinare alcuni aspetti regolamentari e ...

La Formula 1 guarda al futuro : svelate in anteprima le prime immagini della monoposto 2021 [GALLERY] : svelate le prime immagini delle monoposto del 2021 in galleria del vento: la Formula 1 guarda al futuro La Formula 1 è un mondo sempre in continua evoluzione: ingegneri e tecnici lavorano ogni giorno duramente per scoprire come migliorare la performance delle auto e permettere ai piloti di essere competitivi e lottare ogni weekend per la vittoria o il podio. Il mondo della Formula 1 deve però ancora affinare alcuni aspetti regolamentari e ...

Formula 1 – Verstappen guarda al futuro - l’olandese svela : “so quando smetterò - sia chiara una cosa…” : Max Verstappen ha le idee chiarissime sul suo futuro nel Circus: le parole dell’olandese della Red Bull Max Verstappen, nonostante la giovane età, è un pilota dalle idee chiarissime. Talentuosissimo e motivato, il giovane della Red Bull ha parlato, durante la pausa estiva, del suo futuro nel Circus. “Ora ho 21 anni. Spero di correre in F1 per altri 15 anni, sino a quando avrò 36 anni. Ho cominciato a 17 anni, quindi sono ...

Al raduno del secolo Citroën guarda al futuro con la 19_19 Concept : Dal 19 al 21 luglio si è svolto il “raduno del secolo”, momento clou per festeggiare i 100 anni Citroën, organizzato dai collezionisti riuniti nell’associazione Amicale Citroën & DS France con la collaborazione di l’Aventure Peugeot Citroën DS. La location dove si è svolto il “raduno del secolo” è davvero esclusiva e ha un significato […] L'articolo Al raduno del secolo Citroën guarda al futuro con la 19_19 Concept sembra essere il ...