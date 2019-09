Presentato il Vivo V17 Pro | il primo con doppia selfie-camera popup | per l’India

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il mondo ha conosciuto anche ilV17 Pro, annunciato per il mercato indiano solo qualche ora fa. Come riportato da 'fonearena.com', trattasi di un device molto particolare, in quanto provvisto di unfotofrontale. Il prodotto dispone di uno schermo SuperAMOLED da 6.44 pollici e risoluzione FHD+ (2400 × 1080 pixel), oltre che del processore Snapdragon 675 (processo produttivo a 11nm). La scheda tecnica prevede 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il comparto multimediale si compone di una quadrupla fotoposteriore con sensori da 48 + 8 + 13 + 2MP, e di unafotofrontalecon sensori da 32 + 8MP (lenti wide ed ultra-wide a 105°). IlV17 Pro integra il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, e si equipaggiata con Android 9.0 Pie personalizzato dall'interfaccia proprietaria Funtouch OS 9. Presenti il jack per le cuffie da ...

