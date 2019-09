Mattia Parmini | Operaio muore travolto da una tonnellata di zucchero

Isole Tremiti - tragedia sul lavoro a San Domino : Operaio precipita dal tetto e muore : Una brutta tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina, lunedì 16 settembre, sull'isola di San Domino, in Puglia, che fa parte dell'arcipelago delle Isole Tremiti. Le stesse ricadono nel territorio della provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che oggi un operaio di 67 anni sia caduto dal tetto di un'abitazione, facendo un volo di ben 4 metri. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, in quanto è ...

Isole Tremiti - Operaio 67enne cade da tetto e muore : stava riaparando una grondaia : L'uomo ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la vittima

Benevento - Operaio muore in cantiere : 11.50 Un operaio di 57 anni è morto mentre lavorava in un cantiere edile. L'uomo era impegnato in lavori di scavo per la realizzazione di una fognatura, quando è stato travolto e sepolto dal terreno. L'incidente è avvenuto a Torrecuso, in provincia di Benevento. Inutile l'intervento degli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 57enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e ...

Choc in Campania - Operaio muore ?sepolto dal terreno durante i lavori : Tragedia sul lavoro, nel Beneventano. Un operaio di 57 anni di Paupisi è morto in un cantiere edile a Torrecuso dove è stato sepolto da terreno, mentre era impegnato in lavori di scavo...

Brescia - Operaio cade da tetto e muore : 14.41 Un operaio è deceduto cadendo dal tetto di un capannone. E' avvenuto stamane a Fiero, in provincia di Brescia, nella zona industriale del paese. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava risistemando il tetto danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi. Mentre lavorava è scivolato ed è finito a terra, morendo sul colpo.

Latina - cade da ponteggio. Muore Operaio : 22.45 Ancora un morto sul lavoro, questa volta a Latina. Un operaio è precipitato da un ponteggio, mentre lavorava alla ristrutturazione di un immobile nel centro città. L'uomo ha fatto un volo di circa nove metri ed è deceduto per i traumi riportati. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente.

Cesena - Operaio muore mentre è al lavoro sul tetto di una casa : L'uomo è morto oggi pomeriggio mentre era al lavoro sul tetto di una casa di via Arturo Graf: a dare l’allarme sono stati i colleghi dell'operaio, che si sono allarmati nel non vederlo più. Le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti, ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore.Continua a leggere

L’Aquila - Operaio di 33 anni muore schiacciato da una lastra. Più di 450 vittime nel 2019 : Alessandro Pacifici - un operaio di 33 anni figlio del titolare dell'omonima ditta edile di movimento terra - ha perso la vita in un cantiere: stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della tragedia, l'uomo stava effettuando una saldatura di una pesante lastra utilizzata per il carico di mezzi di lavoro.Continua a leggere

Parma - la ruspa si ribalta e gli cade addosso : Marco - Operaio - muore schiacciato : Stava lavorando sulla sua ruspa quando ha trovato la morte. Tragedia sul lavoro a Faeto di Varano de' Melegari, piccolo centro dell'Appennino parmense. Un operaio di 39 anni, dipendente di un'impresa di movimentazione terra, è rimasto schiacciato dal mezzo escavatore che stava utilizzando su un pendio. Si chiamava Marco Iselli ed aveva due figli. La ruspa, per cause ora oggetto di indagine, si è improvvisamente ribaltata ed ha schiacciato ...

Firenze - cerca di sfuggire alle fiamme sul tetto : Operaio di 27 anni precipita e muore sul colpo : Drammatico incidente sul lavoro a Castelfiorentino, dove un operaio di 27 anni è precipitato dal tetto di un capannone industriale che stava riparando dopo che sulla struttura è scoppiato un incendio. Per sfuggire alle fiamme ha fatto un balzo all'indietro ma è caduto, facendo un volo di 10 metri. Con lui si trovava lo zio, che ha assistito alla tragedia. Il ragazzo stava riparando il tetto di un capannone industriale a Cambiano, di proprietà di ...

Tragedia in provincia di Roma : Operaio muore dopo essersi ribaltato con escavatore : Roma – Un operaio di 56 anni di Arsoli e’ morto ieri dopo essersi ribaltato con un escavatore durante un’operazione di scarico all’interno di una ditta edile. L’episodio si e’ verificato ad Affile, in provincia di Roma. Sul posto e’ intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il ferito al Policlinico Umberto I di Roma dove e’ deceduto alle 18 circa. Da accertare le cause del ribaltamento. ...