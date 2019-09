New Delhi batterio | cos' è | come si manifesta e come si cura

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) L'incubo delresistente agli antibiotici si aggira in Toscana dove ha fatto 30 morti. Oltre alle vittime, il New, questo il suo nome, ha infettato centinaia di persone. L'area maggiormente colpita viene indicata nel corridoio parallelo al litorale toscano da Piombino fino all'estremo settentrionale di Pontremoli, passando per la Versilia. Nei pressi della costa anche le città più colpite, Livorno e Pisa. New Dehli, che cos'è e dove si trova Il superNewè stato isolato per la prima volta nel 2008 in un paziente svedese di ritorno dalla capitale dell'India. Sul piano biologico è caratterizzato dal gene NDM-1 (SuperNewmetallo-beta-lactamase) in grado di sintetizzare un enzima che nei batteri determina la resistenza a un ampio spettro di antibiotici beta-lattamici, compresi i carbapenemi, una ...

Agenzia_Ansa : New Delhi in tilt per sciopero trasporti. Protesta contro le regole del nuovo codice e multe salatissime #ANSA - fattoquotidiano : Batterio New Delhi, ecco come si trasmette. L’Italia è tra i paesi con tassi più elevati di antibiotico-resistenza - IsabellaDiManno : RT @cris_cersei: In Toscana c'è l'epidemia di una malattia che ha una mortalità SUPERIORE all'EBOLA. E si sta diffondendo. Perché non è sul… -