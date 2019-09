In Umbria il nome fatto da Di Maio per le regionali non convince per niente i dem

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) "Abbiamo proposto come candidata presidente l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Luigi Diesce sul Blog delle Stelle a metà mattina. Il tema sono le elezionidel 27 ottobre in. Oggi si vota sulla piattaforma Rousseau per decidere sul 'patto civico' sempre per l'mentre tra una settimana, il 27 settembre, sarà il termine massimo per presentare le candidature. Il leader del Movimento e ministro degli Esteri mette dunque sul tavolo, anzi in rete, la sua proposta per la guida della Regione sperando che gli alleati di governo la accettino. Cosa in realtà molto difficile, visto il profilo della Proietti, considerata non un peso massimo e comunque unche potrebbe piacere a ...

Agenzia_Italia : In #Umbria il nome di Di Maio per le regionali non convince per niente i dem - consolatotwitte : In Umbria l'accordo col PD per governare lo chiamano patto civico, cambiando ancora una volta il nome per una pratica già vecchia. - mx1282 : RT @cenio_gobbo: @Mov5Stelle Patto civico per l'Umbria? Il vero nome è INCIUCIO COL PD -