(Di venerdì 20 settembre 2019) Una cosa è certa: gli abitanti che hanno la fortuna/sfortuna di vivere intorno alla Puskás Arena dihanno imparatodeia memoria. Quanto accaduto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre, in sostanza, è un guasto tecnico all', ma sarebbe stato tutto normale se non fosse che il brano della band di Till Lindemann è stato riprodotto in loop per tutta la notte fino all'alba, con l'esasperazione dei presenti e devi vicini. La Puskás Arena diè il nuovissimoche verrà inaugurato il 15 novembre con il match tra le nazionali dell'Ungheria e dell'Uruguay, e secondo le prime indiscrezioni un guasto non meglio identificato ha attivato gli speaker interni dell'sportivo, che per tutta la notte hanno trasmesso il primo singolo estratto dal nuovo album dei. Per scusarsi per lo spiacevole ...

