Il Milan lancia una task force contro il razzismo DETTAGLI

Il Milan lancia una task force anti-razzismo : Il Milan, che celebra quest’anno il suo 120° anniversario, annuncia oggi l’istituzione di una task force interna, supportata da una società di consulenza, per combattere gli atti di razzismo nel calcio italiano. Questo gruppo operativo svilupperà un programma articolato di attività per sensibilizzare l’opinione pubblica, monitorare e affrontare episodi o comportamenti razzisti sui social media […] L'articolo Il Milan ...

Motivi lancia la nuova collezione di Iconic Bag : per le vie di Milano borse in versione oversize [GALLERY] : Motivi, il brand che guarda con il cuore, che parla di passione, emozioni, glamour e femminilità lancia la nuova collezione di Iconic Bag: oggetti emozionanti, nati per emozionare. Cinque nuovi modelli interpretati secondo le tendenze della stagione. Le fibbie heart shaped e gli immancabili dots, conferiscono glamour e rendono l’icon del brand unica Le Iconic bag Motivi per questo autunno-inverno 2019, alternano il classico nero al cuoio ...

Milano : il Comune lancia il primo bando online per la casa - oltre 400 alloggi disponibili : Milano, 13 set. (AdnKronos) – Sono 457 gli alloggi pubblici che verranno assegnati a Milano attraverso la piattaforma informatica del Comune. Il bando sarà aperto lunedì 16 settembre e si chiuderà il 2 dicembre. Il candidato troverà tutte le informazioni necessarie alla scelta dell’alloggio: dalla locazione, alla superficie utile residenziale, alla tipologia del metodo di riscaldamento e fino alla stima delle spese per i ...

Senza Milano e senza Nord. Primi mal di pancia per un governo sbilanciato sotto il Po : Mentre tutti ascoltano la lista dei ministri, pronunciata da Giuseppe Conte, in un divanetto del Transatlantico l’altro Di Maio, Marco del Pd, deputato vicino a Maria Elena Boschi, sussurra a un collega: “In questo esecutivo il grande assente è il Nord”. E sta tutto qui lo spaesamento e la preoccupazione di un pezzo di Nazareno che sotto sotto ha condiviso l’uscita di Carlo Calenda - che ha voluto il coraggio ...

Il Milan di Giampaolo parte con un ko - Becao lancia l'Udinese : Esulta l'Udinese, il Milan cade alla Dacia Arena. Esordio negativo per i rossoneri di Marco Giampaolo che a Udine perdono per 1-0 la gara.

Milano : Comune lancia 4 avvisi pubblici per promuovere cultura digitale : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano lancia quattro avvisi pubblici a disposizione di centri di ricerca, università, fondazioni e imprese per la promozione e la diffusione della cultura digitale. “Chiediamo la collaborazione dell’ecosistema territoriale per aiutare l’amministrazione com

Il Milan rilancia Andrè Silva - convocato per lo United : presente anche Rafael Leao : Il Milan continua la preparazione agli ordini dell’allenatore Giampaolo, il club rossonero si candida ad essere protagonista per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo allenamento mattutino per il club rossonero prima per la partenza per Cardiff, il Milan affronterà sabato alle 18.30 il Manchester United nella terza partita della International Champions Cup. Il tecnico Giampaolo ha convocato 22 calciatori, in ...