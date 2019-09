Emma | problemi di salute | la commovente lettera di Maria De Filippi

Emma Marrone annuncia pausa per problemi di salute - Maria De Filippi : ‘Non avere paura di nulla’ : “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima“. Sui profili social di Amici compare un messaggio che Maria De Filippi indirizza a Emma Marrone, la quale la mattina del 20 settembre comunica ai fan uno stop momentaneo per risolvere questioni legate alla sua salute. Il legame tra la conduttrice e la cantante, lanciata nel 2010 proprio dal talent di Canale 5, è sempre stato molto forte e ...

Emma Marrone annuncia : «Mi devo fermare per problemi di salute - tornerò più forte di prima» : Sincera, combattiva e preoccupata non solo per stessa, ma anche per chi le sta attorno. Anche davanti a una notizia non facile, anzi decisamente brutta, Emma Marrone dimostra uno spessore e una forza...

Musica – Emma Marrone - l’annuncio che spaventa i fan : “mi fermo per problemi di salute” : Emma Marrone, il cancro è tornato? La cantante pugliese costretta a fermarsi per motivi di salute I fan di Emma Marrone in allarme! La cantante pugliese, che da poco è tornata in radio con “Io sono bella”, scritta per lei da Vasco Rossi e che nei gironi scorsi è stata alla Milano Fashion Week, ha fatto oggi sui suoi profili social un annuncio spaventoso. “La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare ...

Emma si ferma per problemi di salute - salta il concerto a Malta : “Succede” : Emma si ferma per problemi di salute. Questo l'annuncio che arriva dai canali social dell'artista, che salterà anche il concerto a Malta di Radio Italia Live che era previsto per il 4 ottobre. L'artista è voluta intervenire personalmente per evitare inutili allarmismi, spiegando i motivi per i quali ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua salute e tornare in forze per nuovi lavori e nuova musica. Scrive Emma sul suo ...

Emma Marrone costretta a fermarsi per problemi di salute : Brusco stop per Emma Marrone. Ad annunciarlo sui social è la cantante. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio

Emma Marrone - problemi di salute : “Mi devo fermare” : Emma Marrone, una brutta notizia. È la stessa cantante a comunicare al suo esercito di fan di doversi prendere una pausa. L’annuncio inaspettato è arrivato a mezzo Instagram, dove Emma condivide spesso momenti del suo quotidiano, tra foto e video che spaziano dal lavoro alla vita privata. Proprio ora che la cantante salentina lanciata anni fa da Amici De Filippi era tornata alla ribalta con il nuovo singolo, questo stop inatteso dovuto a un ...