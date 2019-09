Emma in pausa forzata per motivi di salute | vip e fan in coro | ' Guerriera siamo con te'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) La notizia che ha dato poche ore faMarron, ha colto di sorpresa davvero tutti: la cantante, attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di essere costretta a fermarsi per un periodo a causa di un problema diche deve risolvere. A supportare a distanza la pugliese in questa sua ennesima battaglia contro la malattia sono sia i suoi tantissimi sostenitori che un folto gruppo di personaggi famosi che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l'artista.non è sola: tutti dalla sua parte nella lotta alla malattia L'annuncio cheMarrone ha fatto oggi, 20 settembre, ha lasciato senza parole chiunque l'abbia letto: a causa di un problema diche ha scoperto di avere, la cantautrice è costretta a prendersi un periodo di riposo. Sebbene la 35enne non abbia palesato qual è la vera ragione che la terrà lontana dalla scena per un po', molti suoi fan temono si ...

isorrisidiem : RT @VanityFairIt: La cantante 35enne scrive un messaggio ai fan: «Ve lo dico personalmente per rassicurarvi: adesso chiudo i conti una volt… - rifugiomusicale : Emma si prende una pausa dalla musica. La salute prima di tutto. “Tornerò più forte di prima”… - SignorAldo : RT @globalistIT: Emma Marrone prende una pausa: 'Ho un problema di salute, devo fermarmi per un po'' -