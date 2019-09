Dalla Svezia arriva il ' plogging' | lo sport che fa bene all' ambiente

Italia - le deliranti dichiarazioni di Ventura : forse si è dimenticato che è stato eliminato Dalla Svezia? : Gian Piero Ventura è stato forse il peggior allenatore che ha guidato la Nazionale Italiana, è riuscito nell’impresa di non qualificarsi al Mondiale in Russia, ovviamente non tutte le colpe sono da addebitare all’allenatore ma gran parte sicuramente sì, sia per non essere riuscito a creare un gruppo unito, sia per le difficoltà dal punto di vista tecnico ma anche per delle scelte incomprensibili di formazione e dal punto di ...