Corpo fatto a pezzi trovato in un bosco in Francia | è dell' italiano Vittorio Barruffo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un cadavere mutilato riin unfrancese. I resti sono quelli di un, nato a Napoli nel 1975 e scomparso lo scorso 9 luglio. Di lui si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto”: due mesi fa l’uomo avrebbe dovuto raggiungere la compagna in Italia, ma non è mai arrivato.Il suosmembrato è statodomenica scorsa da un cacciatore nell’Isere, dipartimento francesea regione del Alvernia-Rodano-Alpi. Il cadavere era avvolto in un telo di cellophane, lasciato in un’area boschiva di Charette, a 30 km circa da Bourgoin-Jallieu.L’autopsia ha reso possibile la rilevazione di “lesioni craniche”, causate da un “oggetto contundente”, ha spiegato il procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, aggiungendo che verranno effettuate “ulteriori analisi per ...

