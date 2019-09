Borse | vola Mumbai +4 In Europa prevista partenza debole

Borse Ue giù. Volano prezzi petrolio : 17.56 Chiusura negativa per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee appesantite dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo l'attacco ai pozzi sauditi, e dalle incertezze sulla Brexit. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,96% a 21.969 punti. Acquisti sui titoli petroliferi. Volano i prezzi del petrolio , dopo il dimezzamento della produzione saudita. Il Wti avanza di 6,39 (+11,6%) a 61,24 dollari al barile mentre il Brent ...

Borse europee attese in rialzo - Tokyo vola in chiusura (+2 - 1%) : L’annuncio di nuovi colloqui sul tema dazi Usa-Cina e un generale ritorno dell’appetito per il rischio favoriscono i listini. In Italia ancora occhi puntati sul governo e sui riflessi sullo spread, sceso a quota 150 punti.