Terribile a Catania | papà dimentica il bimbo il macchina per ore | per il piccolo non c’è

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una immane tragedia ha colpito una famiglia di: un uomo hato il figlio di 2 anni in auto per diverse ore. E’ accaduto questa mattina: ilè deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Policlinico di. Il, un ingegnere impiegato all’università, intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all’asilo, ma si è recato direttamente all’università, dove ha parcheggiato ed è salito in ufficio. Poco dopo le 13 la moglie lo ha chiamato allarmata per non avere trovato il figlio a scuola. Solo in quel momento l’uomo ha realizzato quanto accaduto. Si è precipitato verso ladove il, ormai privo di conoscenza, era ancora agganciato al seggiolino dell’auto. La corsa disperata verso l’ospedale è stata purtroppo inutile: per ilnon c’è stato nulla da fare. L'articolo...

