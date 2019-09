NBA – Infortunio Isaiah Thomas | la guardia degli Wizards si opera alla mano | i tempi di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)sisinistra per curare la frattura al legamento collaterale mediale del pollice: glirendono noti idi recupero in circa 2 mesi Inizia con unl’avventura diai Washington. Laex Celtics si è fratturato il legamento collaterale mediale del pollice dellasinistra, quella con la quale tira, durante un workout. Il cestista si è sottoposto ad un’zione che lo terrà fuori dal campo per 6/8 settimane. Questo il comunicato: “è stata una sfortunata battuta d’arresto per, ma con la sua determinazione e la cura che riceverà dal nostro staff medico ci aspettiamo da lui un pieno recupero. Nel frattempo, continuerà a guidare le nostre giovani guardie e avrà un impatto positivo sulla squadra con l’inizio del training camp”. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO ...

