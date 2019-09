Lucha y Siesta | donne ricollocate | ma non ci sarà immobile alternativo

Prende vita comitato per salvaguardia ‘Lucha Y Siesta’ : compriamo lo stabile : Roma – “Quanto costerebbe realmente acquistare il tutto, noi non lo sappiamo. Abbiamo visto delle carte, in un primo concordato, questo luogo era stato stimato un milione e trecentomila euro. Poi a distanza di due-tre mesi ne e’ comparso un secondo e la stima dell’immobile e’ lievitata al doppio, due milioni di euro”. A raccontarlo alla Dire e’ Simona Ammerata, attivista di ‘Lucha y Siesta’, ...

Lucha y Siesta : comitato per acquistare la casa contro lo sgombero : Roma – Un comitato per favorire iniziative di sostegno e raccolte fondi con l’obiettivo di arrivare all’acquisto dello stabile di via Lucio Sestio 10. È l’idea lanciata con una nota stampa dalle attiviste della casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma per scongiurare lo sgombero dell’immobile di proprieta’ di Atac – inserito nel concordato preventivo per risanare i conti della municipalizzata ...

Lucha Y Siesta : dopo bombardamento di mail invasione di messaggi ad Atac : Roma – È iniziato stamattina attorno alle ore 9 il tam tam social delle attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a rischio sgombero che, dopo il mailbombing del 30 agosto verso Comune di Roma e Regione Lazio, chiedono di inondare fino alla mezzanotte di oggi il numero di Atac con messaggi vocali, dicendo: “Quanto costa Lucha y Siesta?”. Questo il testo inoltrato dalle femministe romane via WhatsApp: ...

Lucha y Siesta Nudm : il 5 assemblea per mobilitazione - no a sgombero : Roma – Le attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma, assieme a Non Una Di Meno, lanciano per giovedi’ 5 settembre un’assemblea pubblica in cui si discuteranno le prossime mobilitazioni, tra cui quella contro lo sgombero dello stabile di via Lucio Sestio 10, al Tuscolano. È dello scorso 29 agosto, infatti, la notizia di un imminente intervento per la liberazione coatta dell’edificio di ...

Bella : impegno immediato istituzioni per fermare sgombero Lucha Y Siesta : Roma – “Esprimiamo sconcerto e preoccupazione per la brusca accelerazione della procedura di sgombero della Casa delle Donne Lucha y Siesta, centro antiviolenza che, essendo anche casa rifugio, offre ospitalita’ alle donne vittima di violenza (attualmente sono in essa ospitati 15 donne e 7 bambini). Ma non svolge solo questa, fondamentale, funzione. Lucha Y Siesta, in oltre 10 anni di attivita’, sottraendo al degrado un ...