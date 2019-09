L' Italia inverta la tendenza sui diritti umani

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Discontinuità. Questo il mantra che ha accompagnato la discussione sui decreti sicurezza durante le trattative per la creazione di una nuova coalizione di governo e che resta tuttora l’approccio dominante. Voltare pagina, dopo pagine di attacchi, delegittimazione, criminalizzazione di chi fa soccorso in mare e della società civile in generale. Voltare pagina dopo la narrazione tossica che ha imperversato sui media. Non è una novità, e per questo non basta semplicemente voltare pagina, o invocare discontinuità, ma cambiare invece completamente registro. Chi oggi è al governo dovrà operare chiaramente e senza esitazioni nel mettere in pratica ciò che l’si è già impegnata a fare ai più alti livelli internazionali. Parliamo in questo caso della protezione e tutela dei difensori dei...