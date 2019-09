Indagato l' ex presidente della Fondazione Open

Leopolda : Indagato Bianchi - presidente di Open : finanziava la fondazione vicina a Renzi : Traffico di influenze. L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, 65 anni, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda,...

Indagato ex presidente Fondazione Open : 20.30 L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, è Indagato dalla procura di Firenze. Nell'inchiesta, coordinata dal Pm Luca Turco, si ipotizza il reato di traffico di influenze. Nei confronti di Bianchi sarebbe stata compiuta una perquisizione. Il legale di Bianchi ha parlato di "ipotesi di reato fumosa" esprimendo la "convinzione di poter ...

Francia - il presidente dell’Assemblea nazionale Indagato per “interesse illecito” : “Ha favorito la compagna”. Macron : “Piena fiducia” : Il presidente dell’Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand, è indagato nel dossier legato ai presunti favoreggiamenti alla compagna nel 2011, quando era alla guida delle Mutuelles de Bretagne. L’ipotesi di reato nei confronti di Ferrand, interrogato per 13 ore a Lille, è di interesse illecito. L’ex capogruppo di En Marche all’Assemblea nazionale, tra i primi sostenitori di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale del 2017, è ...

