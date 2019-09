Il nuovo singolo di Riki con il titolo scelto dai fan

“Mary Jane” è il nuovo singolo di Chilafapuliska - feat. Roy Paci : È "Mary Jane" il nuovo singolo e videoclip della band abruzzese Chilafapuliska, con la produzione artistica di Roy Paci. Sulle note di un rocksteady ottimista e fresco, Mary Jane ci invita a riappropriarci della più profonda rilassatezza, rivolgendosi a tutte le persone che sono costrette a scappare dalla propria terra, obbligate a salire sulla giostra della frenesia contemporanea. Tra fiati e ritmi in levare, è un inno all atmosfera e alla slow ...

Arrestato per rapina il rapper Adamo Bara Luxury : 'Mi serviva denaro per il nuovo singolo' : Il rapper Adamo Bara Luxury è stato Arrestato ieri a Milano. Il giovanissimo artista, che nonostante l'età può già vantare un significativo seguito sui social, con circa cinquemila iscritti al suo canale YouTube e ben dodicimila seguaci su Instagram – ormai di gran lunga il social network prediletto dai rapper e più in generale dagli artisti che in ambito musicale si rivolgono ad un pubblico giovane – è accusato di una rapina che, secondo gli ...

Milano - rapper arrestato per aggressione e rapina : “Avevo bisogno di soldi per la base del mio nuovo singolo” : Volevano acquistare una base musicale, ma non avevano i soldi. Così hanno aggredito brutalmente in via Val Sabbia a Milano lo scorso 4 agosto un cittadino cinese di 26 anni per rubargli il telefono e avere il denaro necessario. In manette è finito il rapper 18enne Adamo Bara Luxury e il suo complice di 17 anni. “Avevo bisogno di soldi per comprare la base del mio nuovo singolo“, ha spiegato il giovane rapper agli agenti del ...

Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo in uscita a ottobre : Vasco Rossi sta girando il video del nuovo singolo. Questo è quanto emerge dai suoi canali ufficiali, nei quali il rocker di Zocca ha parlato dei pRossimi impegni che riguardano la musica in arrivo. Per la regia del video, il Blasco si è affidato alla creatività di Pepsy Romanoff, già alla guida dell'irid video dedicato a La Verità. Il brano a cui è dedicato il video dovrebbe intitolarsi Se Ti Dovessi Dire e si tratta di un singolo che Vasco ...

In The Mix è il nuovo singolo di Mariah Carey - un brano scritto per la sitcom Mixed-Ish (video - testo e traduzione) : Non è ancora trascorso un anno dalla pubblicazione del disco Caution (2018), ma sulla rete è comparso il nuovo singolo di Mariah Carey, In The Mix, scritto per far parte della colonna sonora di una sitcom. Mixed-Ish nasce come prequel di Black-Ish, un racconto in chiave ironica sulle difficoltà di una famiglia afroamericana nel contesto statunitense, scritto dalla regista Kenya Barris. Nel video ufficiale di In The Mix, ...

Tomorrow è il nuovo singolo di Mika - la libertà d’amare nell’album My Name is Michael Holbrook : My Name is Michael Holbrook è il titolo del nuovo album di Mika dal quale verrà estratto il brano Tomorrow, in radio e in digital download da venerdì 20 settembre. La libertà d'amare in un brano particolarmente intenso e significativo, scritto da Mika stesso con Fyfe e prodotta da Mark Crew e Dan Priddy. Mika ha spiegato che Tomorrow “ruota attorno all’'atto di prendere una decisione in un momento di bollente passione e inquietante paura: ...

Alberto Urso : “Solo” è il nuovo singolo firmato da Kekko Silvestre : Torna la voce straordinaria e il talento del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album “Solo” (uscito il 10 maggio), venerdì 20 settembre pubblica il suo nuovo singolo “E poi ti penti”. Il brano, disponibile in radio e negli store digitali, è la canzone apripista del nuovo album in uscita questo autunno. La ballad, caratterizzata da sonorità dolci, toccanti ed evocative racconta un amore per una donna già ...

Ti Volevo Dedicare è il nuovo singolo di Rocco Hunt con J-Ax e Boomdabash : testo da Libertà : Si intitola Ti Volevo Dedicare il nuovo singolo di Rocco Hunt, in featuring con J-Ax e Boomdabash. Il nuovo brano, estratto dall'album Libertà, sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 20 settembre ma è già disponibile in digital download e in streaming negli store digitali e su Spotify. Ti Volevo Dedicare è stato scritto da Rocco Pagliarulo, Alessandro Aleotti, Federica Abbate e Stefano Tognini e racconta l'esigenza di dire qualcosa ...

Ti Volevo Dedicare è il nuovo singolo di Rocco Hunt con J-Ax & Boomdabash : testo da Libertà : Si intitola Ti Volevo Dedicare il nuovo singolo di Rocco Hunt, in featuring con J-Ax e Boomdabash. Il nuovo brano, estratto dall'album Libertà, sarà disponibile in rotazione radiofonica dal 20 settembre ma è già disponibile in digital download e in streaming negli store digitali e su Spotify. Ti Volevo Dedicare è stato scritto da Rocco Pagliarulo, Alessandro Aleotti, Federica Abbate e Stefano Tognini e racconta l'esigenza di dire qualcosa ...

Il Tempo Dona Il Tempo è il nuovo singolo di Andrea Candolfo - l’amore straziato raccontato con la penna del pop : Il nuovo singolo di Andrea Candolfo è Il Tempo Dona Il Tempo e uscirà venerdì 11 ottobre. Ciò che accade nel pop conTemporaneo è il ritratto di un mondo frenetico che indirettamente preme sull'equilibrio emozionale, e quando quest'ultimo è l'impalcatura dell'amore che lega una coppia, questa impalcatura può crollare. Tutti, almeno una volta, abbiamo sentito parlare del "Tempo" in una dimensione più spirituale, un'autostrada infinita da ...

Senza Destinazione è il nuovo singolo di Tonia Cestari - le regole del mondo infrante dalla libertà di sognare (intervista) : Nel nuovo singolo di Tonia Cestari troviamo tutta la letteratura sonora che appartiene a una delle parti più profonde della musica italiana. Senza Destinazione è un disegno sognante, un girotondo di suoni e parole che passano per il cuore di chi ascolta e lasciano il segno. Il risultato è l'aspra freschezza di chi vive il proprio mondo proiettando un fascio di luce sulle nuvole per fendere la pioggia, per combattere la rassegnazione e ...

Måneskin : guarda il video del nuovo singolo “Le parole lontane” : L'ultimo dall'album "Il ballo della vita" The post Måneskin: guarda il video del nuovo singolo “Le parole lontane” appeared first on News Mtv Italia.

'Accetto miracoli' : in arrivo il nuovo singolo di Tiziano Ferro : Il prossimo 22 novembre uscirà il nuovo album di Tiziano Ferro, ma intanto il secondo singolo estratto, che dà anche nome all'album (ovvero "Accetto miracoli"), sarà disponibile nelle radio già dal 20 settembre. 'Accetto miracoli' Con Tiziano Ferro collaborano all'album, che segue "Il mestiere della vita", artisti come Giordana Angi, ex concorrente dell'ultima edizione di 'Amici', con cui ha scritto "Accetto miracoli", "Buona (Cattiva) sorte", ...

Tiziano Ferro annuncia l’uscita del singolo “Accetto miracoli” - title track del nuovo album : Yessa! The post Tiziano Ferro annuncia l’uscita del singolo “Accetto miracoli”, title track del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.