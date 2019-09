Il dessert morbido allo zafferano e latte

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) È il momento del re delle spezie, lo, i cui stimmi si raccolgono ora nei luoghi più famosi per la sua produzione. Tra questi il Marocco: in questo periodo i campi di Taliouine, piccolo villaggio di montagna e cuore del Presidio Slow Food dello, si ricoprono dei fiori viola dello. Per l’occasione, Dar Darma, riad di lusso nel cuore della Medina di Marrakech, ha creando meravigliosa, dolce e morbida, perfetto comeper tutto l’anno. La ricetta è della chef del riad: Maria (nella foto). Maria, chef al Dar Darma e autrice della ricetta BudinoTempo: 20 minuti Difficoltà: facile Ingredienti per 4 persone: 500 ml di2 cucchiai di acqua di rose 25 gr di maizena 30 gr di zucchero Un pizzico di pistilli diPreparazione: A fuoco spento, miscelare lo zucchero e la maizena in una casseruola. Con le dita, ...

