Il capitano dei ghiacci | su History il mistero del disperso più cercato della Storia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ildegli Alpini, Arnaldo Berni, morì in battaglia nel 1918. Il suo corpo non fu mai trovato. Ora una spedizione prova ad individuare il luogo che ne nasconde i resti. Lunedì 30 settembre alle 21.50 su“I giornalisti non arrivano fino a noi e così le gesta dei nostri soldati che qui hanno veramente del prodigioso non vengono raccontate e si perdono”. Così scriveva Arnaldo Berni, ilBerni, che 101 anni fa moriva in un tunnel sul fronte più elevatoGrande Guerra; ilpiù, il simbolo di una guerra che si è giocata ad alta quota con la battaglia più alta che si ricordi. Unache oggi, a distanza di più di un secolo, va raccontata è testimoniata. A farlo, con la prima visione su(in esclusiva su Sky al canale 407) il 30 settembre alle 21.50, è Matteo Raffaelli, già premiocritica per Mareyeurs al Migranti Film ...

