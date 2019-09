“Ha rivelato un’oscura profezia” | il serpente che si morde la coda svelerebbe il segreto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!” La prima idea di “Eterno Ritorno” è possibile farcela grazie a questo trafiletto ad esso dedicato nel La gaia scienza del 1882. L’eterno ritorno dell’uguale fu elaborato, in filosofia, da Friedrich Nietzsche, il quale diede finalmente una definizione a quel concetto di tempo ciclico, il medesimo della filosofia ...

