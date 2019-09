Fair Play Finanziario | le parole di Andrea Agnelli e Steven Zhang

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Una delle mie più grandi sfide da presidente è dover capire come funzionasse il FFP: ne parliamo in continuazione. Oggi i club di calcio sono come aziende e si dovrebbe pensare al marketing, a come crescere, a raggiungere gli obiettivi. Mentre si parla in continuazione del FFP”. Lo ha detto, presidente dell’Inter, parlando in occasione della presentazione dello studio ‘Does FinancialMatter?‘, realizzato da tre ricercatori dell’Università Bocconi di Milano, sugli effetti deldell’UEFA. “Prima di entrare nel calcio, Suning era una retail company, io non avevo mai visto una partita di calcio in vita mia. Ho perso un anno solo a capire come funzionasse questo sistema invece di iniziare a pensare come migliorare il club”, ha raccontato. “Ma il calcio ormai è una industria ...

