Carlo Cracco fa crac | il suo cooking show spostato per i bassi ascolti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il nuovo programma culinario condotto dallo chef stellato non ha convinto il pubblico, costringendo i vertici di Viale Mazzini a cambiare i palinsesti pomeridiani. "Nella mia cucina", il nuovocondotto da, non convince. Glidelle prime puntate del programma non hanno, infatti, premiato l'esordio in Rai dello chef stellato, costringendo i vertici della tv di Stato a un veloce cambio di rotta. Lo share oscillante tra il tre e quattro per cento di chefnon ha entusiasmato la Rai, che si aspettava un risultato ben diverso dalla messa in onda del programma culinario.Il, che fino ad oggi andava in onda alle 19.30, ha un format classico: una sfida tra appassionati di cucina, che si mettono in gioco per riproporre, il più fedelmente possibile, un piatto fatto dallo chef. Il pubblico non deve aver però apprezzato lodi mezz'ora e il ...

foodandsealover : E anche stasera alle 18.50 su Rai 2 non posso perdermi il nuovo programma #nellamiacucina con Carlo Cracco e Camiha… - elissahwgay : anch’io voglio cucinare con carlo cracco - Bussinada : Fricassea di pollo allo zenzero... ho già fame! #nellamiacucina #scavolini #carlocracco #camihawke #RaiDue Scavoli… -