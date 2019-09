Bbc chiede scusa a Harry per aver pubblicato una sua foto shock realizzata dai neonazisti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) La Bbcperdono. In una lettera inviata al principe, l’emittente televisiva si èta per nonavvertito il Duca del Sussex prima di pubblicare online un’immagine di un gruppo di social media neonazista in cui il reale era raffigurato con una pistola alla tempia.Come riporta il Guardian, laera un collage ed era stata pubblicata su un sito di estrema destra: nell’immagine accanto al principec’erano una svastica, alcuni schizzi di sangue e la scritta “Ci vediamo dopo traditore della razza. #racetraitor”. Il collage è statosulla Bbc online e trasmessa in tv a dicembre 2018. Ha subito destato molta inquietudine tra i palazzi della famiglia reale. “Ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza e ha causato alla sua famiglia un grande disagio, in particolare mentre sua ...

