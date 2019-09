Uomini e Donne | David e Cristina | retroscena su Temptation Island | Maria chiarisce

Ginevra Pisani di Uomini e Donne nuova professoressa dell’Eredità : L’Eredità, tutti i cambiamenti del programma di Rai Uno con Flavio Insinna Ginevra Pisani sarà una delle nuove professoresse dell’attesissimo L’Eredità che tornerà il 25 settembre alle 18.40 su Rai Uno con alla guida Flavio Insinna. Non si tratta dell’unica novità della trasmissione, perciò prima di soffermarci sui volti noti del programma vediamo subito in […] L'articolo Ginevra Pisani di Uomini e Donne nuova ...

Uomini E DONNE/ Gemma piange pensando alla mamma morta - Tina Cipollari.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Gemma Galgani piange ricordando la mamma morta, Tina Cipollari non regge le lacrime e attacca la dama.

Taylor Mega paparazzata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Taylor Mega sembra sia innamorata di una collega di “Uomini e Donne”. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, Taylor infatti sarebbe fidanzata con una ragazza già conosciuta a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Signoretti ha postato dal suo account Instagram lo scatto di Taylor e del nuovo amore, accompagnato dalla didascalia: “@Taylor Mega non smette di stupire. Su #settimanalenuovo in edicola giovedì tutti i segreti e ...

Uomini e donne - Jara Gaspari e Nicola Balestra aspettano un maschietto (VIDEO) : Nella puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, di Uomini e donne, sono stati ospitati in studio anche Jara Gaspari e Nicola Balestra. La coppia, nata proprio grazie al programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Uomini e donne, quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) In studio la dama ha riferito qualcosa ...

JARA GASPARI E NICOLA BALESTRA A Uomini E DONNE/ 'Tra 20 giorni nascerà un maschio' : JARA GASPARI e NICOLA BALESTRA tornano a UOMINI e DONNE come ospiti per annunciare che il bambino che nascerà tra 20 giorni sarà un maschio.

Uomini e donne - quali fantasie aveva Stefano Torrese su Pamela Barretta? (VIDEO) : Nella puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, di Uomini e donne, si è tornati a parlare delle presunte fantasie di Stefano Torrese non corrisposte da Pamela Barretta, di cui si era accennato già nell'appuntamento di ieri. A tirare fuori la questione è stata la dama del trono over, ancora arrabbiata nei confronti dell'ex, intanto fidanzatosi con Noel Formica.Dopo una discussione accesa, infatti, Pamela ha chiesto ed ottenuto che il suo ...

Taylor Mega ha una nuova fidanzata un’ ex di Uomini e Donne : Un nuova fidanzata per Taylor Mega. Dopo le sue love story con Flavio Briatore (pare), i trapper Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang e il miliardario iraniano Hormoz Vasfi, sembra che l’influencer, sia innamorata di una collega di “Uomini e Donne”. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, Taylor infatti sarebbe fidanzata con una ragazza già conosciuta a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Signoretti ha postato ...

“Aspettiamo un bimbo!”. Fiocco azzurro a Uomini e Donne : l’annuncio emozionante della coppia : La nuova stagione del trono over è iniziata con nuovi colpi di scena e che hanno riportato alla luce vecchi rancori in alcuni dei protagonisti. Ospiti in studio nella puntata del 17 settembre, Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi.\\Ricordiamo che Stefano era uscito nella scorsa stagione dal dating show di Maria De Filippi con Pamela, aveva poi rotto la relazione con ...

Uomini e Donne oggi : tre ospiti da Temptation e annuncio gravidanza : oggi Uomini e Donne: David e Cristina dopo Temptation Island, scontro al Trono Over Dopo aver ascoltato le accuse di Pamela nei confronti di Stefano, oggi a Uomini e Donne vediamo anche Armando molto accanito nei confronti di Noel. Il cavaliere del Trono Over mostra a Tina Cipollari delle foto che ritraggono proprio la dama. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: tre ospiti da Temptation e annuncio gravidanza proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : scoppia la lite tra Giulio e Veronica : La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 17 settembre, ha offerto numerosi scontri in studio, coinvolgendo tronisti, opinionisti e persino gli ospiti. Oltre al diverbio trash tra Tina Cipollari e Damiano Coccia 'Er Faina' (ospite insieme alla fidanzata Sharon Macrì), si è parlato ampiamente dell'indecisione della corteggiatrice Veronica che ancora continua ad apparire indecisa tra Alessandro Zarino e Giulio ...

Uomini e Donne - trono classico : JAVIER MARTINEZ corteggiatore ma… : È iniziata da qualche giorno su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show sui sentimenti condotto ogni pomeriggio da Maria De Filippi; se le vicende del trono over hanno già preso il via, tuttavia non sono stati ancora presentati ufficialmente i quattro nuovi tronisti: Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Sara Tozzi. Proprio quest’ultima avrà nel suo parterre di corteggiatori JAVIER MARTINEZ, ...

Uomini e Donne - l'ex tronista Teresa Cilia replica a Maria De Filippi : "Schifata" : La conduttrice difende la Mennoia dalle accuse di Teresa, che replica: "Non voglio più sentire questi discorsi"

Anticipazioni Uomini e Donne : un annuncio inaspettato nel Trono Over : Uomini e Donne: Jara e Nicola tornano nel Trono Over e parlano della gravidanza Un gradito ritorno e una lite furibonda coloreranno la puntata del mercoledì di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è tornato in onda lunedì scorso, dopo la pausa estiva, ed è entrato già nel vivo. Il Trono Over ha regalato scontri accesi e novità inaspettate al pubblico attento di Canale5 che oggi assisterà a nuovi colpi di scena. Oltre a ...

Anticipazioni Uomini e Donne : la Tozzi ascolta le scuse di Martinez ma non lo conferma : Sospetti e segnalazioni sono tornati ad essere di grande attualità nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne che si è tenuta il 17 settembre presso gli studi Elios di Roma. Protagonista è stata ancora una volta Sara Tozzi, chiamata ad ascoltare la versione dei fatti di Javier Martinez, ex single di Temptation Island. Nel precedente appuntamento, il giovane pallavolista era stato smascherato dalla redazione in merito ad ...