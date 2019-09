Pagelle Dinamo Zagabria – Atalanta 4-0 | un disastro su tutti i fronti per i nerazzurri

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La prima volta in Champions League per l’poteva e doveva lasciare ben altri ricordi. La Dea si presentava al Maksimir Stadion dicon un esordio tra i migliori possibili per molte ragioni ma l’impatto con la massima competizione europea è stato un bagno a sangue freddo. Al 10′ Leovac sblocca il risultato e la reazione deinon arriva, tant’è che sarà seguita in poco tempo da due reti di Orsic che sigillano il risultato già dopo 45′. La ciliegina sulla torta per i padroni di casa arriva ad inizio ripresa quando ancora il croato definisce il punteggio sul pesantissimo 4-0 finale. Per l’ci sarà ora da leccarsi le ferite e prepararsi per il prossimo incontro del gruppo C contro lo Shakhtar Donetsk, il 1° ottobre a San Siro.: Livakovic: 7. Non viene impensierito ...

