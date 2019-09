Nello | il cane che va a trovare il padrone in terapia intensiva

Fonte : today

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il cocker ha potuto fare visita al suo migliore amico umano, ricoverato da due settimane nel reparto di...

BlueStar5959 : RT @sangesnicola: Leo, il fedele cane che ha atteso i suoi ‘umani’ nello stesso incrocio per 4 anni e finalmente li ha riabbracciati. ????? h… - Sofia_1_vv : RT @sangesnicola: Leo, il fedele cane che ha atteso i suoi ‘umani’ nello stesso incrocio per 4 anni e finalmente li ha riabbracciati. ????? h… - SSalvaterra71 : RT @sangesnicola: Leo, il fedele cane che ha atteso i suoi ‘umani’ nello stesso incrocio per 4 anni e finalmente li ha riabbracciati. ????? h… -