Maria De Filippi bacchetta David Scarantino | “La stai insultando”

Kledi Kadiu : “Tuttora si parla della mia storia con Maria De Filippi” : Le fake news non risparmiano i personaggi noti del piccolo schermo, da qualche settimana alcuni siti hanno rilanciato la notizia di una vecchia relazione tra Maria De Filippi e il ballerino Kledi Kadiu. Il professionista albanese con un lungo curriculum televisivo da C’è posta per te a Buona Domenica fino ad arrivare ad Amici. L’ipotesi di una storia d’amore tra i due non ha mai trovato conferme, questa volta ci ha pensato ...

Amici Celebrities : Maria De Filippi e Hunziker annunciano una novità : Maria De Filippi e Michelle Hunziker: un giudice misterioso ad Amici Celebrities Due squadra, i Bianchi e i Blu, con due caposquadra e due conduttrici. Due categorie di scontro per dodici concorrenti Vip: tutto questo è Amici Celebrities, il programma che prende le basi dal tradizionale Amici ma, da sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5, vedrà scendere in pista volti noti del mondo dello spettacolo. Le new entry ad Amici Celebrities ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi ha difeso Raffaella Mennoia durante la registrazione del Trono Classico : durante la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Maria De Filippi si è espressa riguardo la guerra che è esplosa attorno a Uomini e Donne quest'estate e che ha riguardato soprattutto la redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia.Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, la conduttrice, ovviamente, si è schierata al fianco ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over - Seconda Parte : Forte Litigio per Gemma! Maria De Filippi in Imbarazzo! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari si pesa dopo appena una settimana. Una sfilata di moda, crea forti malumori in studio. Maria De Filippo non sa come comportarsi! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Tina Cipollari, decide di pesarsi durante le seconde registrazioni della nuova stagione, ma il risultato è davvero sconfortante. La bionda opinionista ha una discussione al vetriolo con una signora del pubblico! A Uomini e Donne è ...

Uomini e donne - ascolti stellari : Maria De Filippi torna e batte tutti : Uomini e donne si conferma leader della sua fascia pomeridiana con una share del 21.73% pari a 2 milioni 557 mila spettatori. La trasmissione sui sentimenti di Maria De Filippi batte ogni concorrenza televisiva. Il pubblico non vedeva l'ora di ritrovare al pomeriggio i tronisti di Maria. Tra i var

Uomini e Donne Over : dama lascia basite Maria De Filippi e Tina : Loredana del Trono Over di Uomini e Donne fa una confessione che sciocca la De Filippi E’ appena terminata la seconda puntata della nuovissima edizione di Uomini e Donne Over. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere i numerosi spettatori in studio e a casa è stata la dama Loredana. Il motivo? Quest’ultima, parlando delle sue relazioni durante la sua presentazione, ha confessato candidamente che le sono morti tutti. Una ...

Vieni da Me : Kledi Kadiu fa una rivelazione su Maria De Filippi : Kledi Kadiu a Vieni da Me: storia segreta con Maria De Filippi? Lui fa chiarezza Ospite nella puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo ha avuto l’onore di avere in studio Kledi Kadiu. Il ballerino e personaggio televisivo, arrivato molti anni fa dall’Albania, ha raccontato nel salotto del primo pomeriggio della Tv di Stato il suo viaggio, ma anche le sensazioni e aspetti della sua vita, sia professionale che privata. A Vieni ...

