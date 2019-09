“Ma cosa hai fatto” Fedro torna in tv | l’ex gieffino da Barbara D’Urso è irriconoscibile

Amici Biondo piccolo incidente : “Mai creduto a una cosa del genere” : Ultime notizie Amici di Maria De Filippi, piccolo incidente per Biondo: ecco cos’ha pubblicato su Instagram Biondo di Amici è stato protagonista di un piccolo incidente trasmesso in diretta su Instagram. Non è la prima volta che aggiorna i suoi follower con parti della sua quotidianità, ma ora è successo qualcosa di veramente imprevedibile: è […] L'articolo Amici Biondo piccolo incidente: “Mai creduto a una cosa del ...

Taormina - pasticceria vende dolci “Mafiosi e Cosa Nostra” : Una pasticceria di Taormina espone in vetrina, in bella vista, i "mafiosi al pistacchio" e "Cosa nostra alle mandorle".Continua a leggere

A Taormina in vendita “Mafiosi al pistacchio” e “Cosa nostra alle mandorle”. Il sindaco : “Togliere quei nomi”. Il pasticciere : “Qui è pieno di gadget con il nome della mafia” : “Mafiosi al pistacchio” e “Cosa nostra alle mandorle”. Così sono chiamati alcuni dolci venduti alla pasticceria di Roberto, a Taormina. I “mafiosi al pistacchio” sono ricoperti da mandorle intere all’esterno e con un cuore di pura pasta di pistacchio all’interno. “Cosa nostra alle mandorle” è invece l’appellativo riservato ad alcuni dolcetti tipici della tradizione siciliana. “Nel ...

Careca su Icardi : “Ma ha capito cosa è Napoli nel calcio?” : Lo storico attaccante azzurro sempre legato al Napoli Antonio Careca ha rilasciato un’intervista a Il Mattino soffermandosi sul mercato del Napoli Careca sostiene che chi non accetta la destinazione Napoli dal primo monento non si rende conto di cosa sia il Napoli nel calcio. «Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i ...

Teresa Cilia a Gianni Sperti : “Mai una cosa giusta in 20 anni - sei ignorante e senza personalità” : Scontro a distanza tra Teresa Cilia e Gianni Sperti. L’ex tronista attacca l’opinionista di Uomini e Donne, uno tra i primi scesi in campo per difendere il programma e Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione. “Stare lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità”. Lui replica: “Avrei dovuto ascoltare chi ti aveva inquadrata per quello che sei”.

“Ma cosa sei?”. Emma Marrone non la smette : il vestito di seta è troppo ‘hot’ : Siamo onesti, ormai quando ci viene in mente o leggiamo da qualche parte il nome di Emma Marrone, non lo colleghiamo più semplicemente alla musica. O per lo meno non lo facciamo esclusivamente con quello. Perché l’estate 2019 ci ha insegnato che la bella cantante è soprattutto una sex symbol del nostro tempo: un fisico da paura, curve da capogiro, décolleté esplosivo, sguardo accattivante. Insomma tutto è veramente perfetto. Il talento nato da ...