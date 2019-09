La vittoria sfuma al 90° Atletico rimonta Juve | 2-2 Sarri | la difesa non funziona

Champions : vittoria Juve sfuma al 90' - rimonta Atletico : sfuma al 90' la vittoria della Juventus al Wanda Metropolitano di Madrid: all'undicesimo calcio d'angolo, l'Atletico agguanta il pari con un colpo di testa da manuale di Herrera. Esultano i Colchoneros e, con piu' equilibrio rispetto all'anno scorso, Diego Simeone. Per gli spagnoli un buon punto per come si erano messe le cose, con la Juve sul 2-0 a 20' dalla fine. Per i bianconeri quasi una beffa, ma - si sa - l'Atletico e' squadra che ci crede ...