La Strada di Casa 2 | Seconda Puntata | Davide Potrebbe Essere Figlio di Irene!

Fonte : uominiedonnenews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ladi2,: l’azienda di famiglia Morra continua ada rischio fallimento, ma il colpo di scena ad opera di Valerio Costa è in arrivo. Intanto, si scoprono significative novità sulla scomparsa di Irene. E’ tornata la fiction Ladi, dopo la conclusione della scorsa stagione che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso. Fausto torna dopo un salto temporale di tre anni, durante il quale ha scontato la pena per truffa, ma i guai per lui e per la sua famiglia non sono assolutamente finiti. Ecco perché e cosa succederà nel corso della. Ladi2: dove eravamo rimasti Morra ha finito di scontare la sua condanna per truffa. Dopouscito dal carcere, passa poco tempo perché la sua vita prenda di nuovo una piega negativa. Infatti, per caso Fausto si trova sul luogo di un omicidio. Il commissario Concetta ...

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: 'Non è nel DNA della Juve pensare di pareggiare una partita ancora prima di giocarla. Noi vogliam… - gennaromigliore : Per costruire una nuova strada ci vuole coraggio e visione. Oggi possiamo provarci ancora. Forti delle nostre idee… - matteosalvinimi : Nonostante un orzaiolo all’occhio, guarda caso quello sinistro ??, oggi a Spello, Cannara e Assisi ho capito che sia… -