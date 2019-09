La Stampa | il Napoli compie l’impresa | l’Inter non ci prova neanche

La Stampa : il Napoli capolavoro di artigianato piega i campioni d’Europa : Su La Stampa il commento di Jacopo D’Orsi a Napoli-Liverpool. Un Napoli “capolavoro di artigianato” vince con “qualità e furbizia, sofferenza e talento” e piega i campioni d’Europa. “In avvio ha lasciato loro l’iniziativa senza vergognarsi, soffocando il tridente delle meraviglie di Klopp tra le linee di difesa e centrocampo, otto uomini in nemmeno dieci metri”. Una volta neutralizzato Firmino, ...

Napoli-Liverpool : la Stampa inglese parla di imboscata ai tifosi del Liverpool : Approdano immediatamente sui primi media inglesi gli incidenti avvenuti a Napoli prima della gara di Champions contro il Liverpool in cui sono rimasti feriti due supporters dei Reds. Il Daily Star riporta Due tifosi del Liverpool hanno riportato ferite alla testa dopo essere stati presi un’imboscata dagli ultras del Napoli su scooter, sono stati colpiti con bottiglie e cinture. Secondo il tabloid inglese i tifosi erano in un bar per ...

Garanzini (La Stampa) : «Il Napoli continua a difendere male - anche se non ha subito gol» : Mentre il Napoli oltre a battere la Samp ha anche lanciato ufficialmente Elmas, ventenne di talento sicuro. Soprattutto non ha preso gol, dopo i 7 delle due prime giornate: continuando però a difendere abbastanza male, che non è mai un segnale rassicurante. Lo scrivi Gigi Garanzini nel consueto punto sul quotidiano La Stampa. L’opinionista si sofferma anche sulla prestazione della Juventus a Firenze. È difficile dire se la Juve di ...

La rassegna Stampa di sabato 14 settembre : le tre big in campo - duello a distanza Juve - Inter e Napoli [FOTO] : La rassegna stampa di sabato 14 settembre: in primo piano tra i principali quotidiani sportivi spiccano i tre anticipi odierni che vedono scendere in campo le tre ‘big’ del nostro campionato, Juventus, Inter e Napoli. “Ricomincia dai tre” titola il Corriere dello Sport: “Sarri, Ancelotti e Conte riaprono la Serie A. “Testa a testa, Sarri e Conte duello a distanza” è il titolo della Gazzetta dello ...

La Stampa messicana celebra il gol di Lozano al debutto col Napoli : “Predestinado!” Titola così, a tutta copertina, il quotidiano sportivo messicano Record. Con la foto che ritrae Lozano mentre esulta dopo il gol del 3-2. Non è il solo quotidiano a dare spazio alla rete di Lozano (la prima di un messicano in Serie A, scrive il quotidiano la Jornada). Il quotidiano sportivo messicano dedica quattro pagine alla prima di Lozano col Napoli. Ricordano che il calciatore ha sempre segnato al debutto: dalla prima da ...

La Stampa : Da Altafini a Lippi - Juve-Napoli è una lunga storia di doppi ex : Juventus-Napoli è sicuramente la partita di Maurizio Sarri, scrive La Stampa. Anche se non sarà in panchina a causa della polmonite. E di Gonzalo Higuain. Due illustri ex del Napoli. Ma non sono soltanto loro i napoletani che hanno deciso di passare alla Juventus, in tutti questi anni. Ciro Ferrara, per esempio, tra Napoli e Juve ha diviso l’intera sua carriera. Ha esordito giovanissimo contro i bianconeri il 5 maggio 1985, “il gol su assist di ...

Juventus-Napoli - Ancelotti in conferenza Stampa : “Milik non convocato - Lozano è pronto. Icardi? Non è un rimpianto” : L’allenatore del Napoli ha presentato in conferenza stampa il big match della seconda giornata contro la Juventus Juventus-Napoli quest’anno arriva alla seconda giornata, troppo presto per poter pesare sulla corsa scudetto. Sarà comunque una partita da non perdere assolutamente, tra due squadre che si daranno filo da torcere per lo scudetto. Alfredo Falcone/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, Carlo Ancelotti ...

La Stampa : Dal 1934 la Juve non ha mai esordito in casa contro il Napoli : Da quando esiste lo Stadium, in 8 debutti la Juve ha vinto 7 volte con 19 gol fatti e 4 subiti. Ma mai si era inaugurato con un appuntamento importante come la partita contro il Napoli. La Stampa fornisce un po’ di numeri. L’ultimo Juve-Napoli all’esordio interno risale addirittura al 1934. Nei tre precedenti complessivi i bianconeri hanno sempre vinto e la cabala è la loro speranza, “per evitare brutte sorprese contro gli azzurri”. Il Napoli è ...

Sarri ancora in dubbio per Juve-Napoli : spunta un’aritmia - intanto Martusciello in conferenza Stampa : ancora dubbi sulla presenza o meno in panchina di Maurizio Sarri per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Lui vorrebbe esserci, ma la polmonite è da tenere sotto controllo. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, pare essere spuntata una lieve forma di aritmia. Nel frattempo, in conferenza stampa domani (ore 12) ci sarà Giovanni Martusciello, che ha già seguito la squadra a Parma. Scarica o Aggiorna l’App ...

La Stampa : Sarri vuole esordire allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto : Maurizio Sarri non desidera altro che debuttare allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto. Lo scrive La Stampa. Il tecnico bianconero sta meglio e adesso sta facendo di tutto per raggiungere l’obiettivo: essere in panchina contro la sua ex squadra, nello stadio torinese. Ieri pomeriggio l’allenatore toscano era alla Continassa per un confronto con i collaboratori. Non ha ancora diretto l’allenamento, scrive il ...

La Stampa : Juve in pole - ma diversa. Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine : Per La Stampa la Juve resta favorita per lo scudetto, ma quest’anno Napoli e Inter possono giocarsela fino alla fine. Non solo perché sono più forti dell’anno scorso, ma perché la Juve è cambiata. “O meglio, è rimasta al momento la stessa ma è destinata a cambiare e il calendario non si ferma ad aspettarla. Juventus in pole dunque, ma Napoli e Inter pronte ad attaccarla sin dalla prima curva”. Con ampio distacco ...