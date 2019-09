Italia Viva | perché Conte non si fida di Renzi | la tenuta del governo è un

Renzi lancia "Italia viva" - Conte : «Una minaccia oggettiva per la stabilità» : Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita...

“Salvini ha aperto una crisi di governo tra cubiste e mojito” : il duro attacco di Matteo Renzi dopo “Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all’esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero” Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende: “più di 40 i nostri ...

Renzi lancia Italia Viva. Con lui 40 parlamentari : Adesso la creatura Renziana ha anche un nome: "Italia Viva". Come lo slogan di una campagna elettorale del Partito Democratico, al tempo in cui era segretario Walter Veltroni, e come il titolo di una Leopolda, "Viva l'Italia viva". Ma soprattutto ci sono i numeri: 25 deputati e 15 senatori, due ministri e un sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi lo annuncia dal bar della Rai, dove da questa stagione si tiene una anteprima di Porta a ...

‘Italia Viva’ - slogan su pullman Veltroni nel 2008 : Roma, 17 set. (AdnKronos) – ”, il nome scelto da Matteo Renzi per i suoi nuovi gruppi parlamentari, non è nuovo. E’ già stato utilizzato da Walter Veltroni come slogan per la campagna elettorale del 2008. La scritta ‘L’Italia viva’ campeggiava sulla fiancata del pullman Veltroniano in tour per il Paese.L'articolo ‘Italia Viva’, slogan su pullman Veltroni nel 2008 sembra essere il primo su ...

Il sito di Italia Viva registrato già il 9 agosto : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva”, ha detto ieri Matteo Renzi, a Porta a Porta, dopo l’annuncio dell’addio al Pd. Un addio ben meditato a quanto pare, visto che il sito “ItaliaViva.org” è stato registrato lo scorso 9 agosto, il giorno dopo alcune sue dichiarazioni che in sostanza p

Renzi ha detto quanti parlamentari ci saranno in 'Italia Viva' : Si chiamerà 'Italia Viva' e potrà contare su 25 deputati e 15 senatori. Più un sottosegretario nel governo Conte. Matteo Renzi presenta la sua 'cosa' a Porta a Porta e anticipa che l'obiettivo "è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa". "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette ...