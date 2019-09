Doppio sbarco a Lampedusa Sull' isola arrivano circa 130 migranti | anche casi medici e

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nuovo. Nel primo pomeriggio in porto è arrivata un’imbarcazione con oltre cento(108, secondo l’Ansa) che era stata avvistata qualche ora prima. In mattinata, invece, c’era stato un altro approdo con una ventina diarrivati autonomamentea terraferma. I profughi sono stati trasferiti nell’hotspot dell’dove, in mattinata, era stato eseguito il trasferimento di 80 ospiti che sono stati imbarcati sul traghetto di linea con destinazione Porto Empedocle, dove, dopo l’arrivo in serata, saranno smistati in vari centri di accoglienza. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 208a fronte di una capienza massima di 95. Soltanto oggi, dunque,sarebbero arrivati130.“Un barcone in legno con a bordo 102 persone ha raggiunto autonomamente ...

