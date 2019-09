Da Bonifazi a Cucca | dalla Garavini alla Sudano | chi sono i 12 senatori che vanno con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha diecidi margine per avere la maggioranza. Attualmente12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco, Matteo Renzi, Teresa Bellanova, Ernesto Magorno, Laura, Eugenio Comincini, Davide Faraone, Valeria, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Giuseppe, Mauro Maria Marino. L'articolo Da: chii 12checon Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 proviene da Il Fatto Quotidiano.

