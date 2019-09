Billie Joe Armstrong dei Green Day sul nuovo album | “Parlare di Trump nelle canzoni? No

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019)JoedeiDay, con un savoir-faire che è tipico dell'era vittoriana, ha detto dila sua sulche la sua band ha anticipato con il singolo Father Of All, che è anche la title-track. Durante un'intervista a Kerrang, il cantautore è stato interrogato sulla presenza di contenuti politici all'interno dell'in arrivo, con un particolare focus sul presidente degli Stati Uniti Donald.La risposta non ha lasciato spazio a interpretazioni:Voglio dire: non traggo alcuna ispirazione dal presidente degli Stati Uniti perché... ecco, non c'è niente.mi fa venire la diarrea e non voglio certo scriveresu questo.Piuttosto, ha spiegato il cantante, al centro dei suoi pensieri c'è la disperazione della gente che non vive più la serenità che egli ha conosciuto, invece, quando era un ragazzino.JoedeiDay ricorda ...

