Bill Gates è contrario allo smembramento dei giganti tech

Governo : Bill Gates - ‘grazie a Conte per impegni per Global fund’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Germania, Italia e Commissione europea hanno dimostrato una grande leadership con i loro impegni con Global fund. Grazie a Giuseppe Conte e alla Commissione europea. I tuoi impegni aiuteranno a proteggere i più vulnerabili del mondo da Aids, tubercolosi e malaria”. Lo scrive su Twitter Bill Gates. L'articolo Governo: Bill Gates, ‘grazie a Conte per impegni per Global fund’ sembra ...

Daily Mail : Bill Gates vuole 'oscurare' il sole per abbassare la temperatura globale : Gli effetti del riscaldamento globale e dei danni causati dai cambiamenti climatici sul nostro pianeta sono sotto gli occhi di tutti ed è urgente che vengano presi al più presto provvedimenti. È in questa direzione che vanno i ricercatori, ma mai prima d'ora si erano spinti a prendere in considerazione progetti così ambiziosi. Uno di questi è finanziato da Bill Gates in persona e ha come obiettivo quello di abbassare gli effetti del ...

Bill Gates vuole “oscurare” il Sole per fermare il riscaldamento globale : ecco come : Un team di ricerca americano finanziato da Bill Gates vuole lanciare milioni di tonnellate di polvere di carbonato di calcio nella stratosfera per bloccare parte dei raggi solari. L'obiettivo è abbassare la temperatura del pianeta e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Un primo esperimento in piccola scala verrà condotto sul cielo del New Mexico.