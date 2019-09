Fonte : motorinolimits

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Secondo Gerhard, Maxe Charles Leclerc sono chiaramente le stelleF1 del. Anche se inizialmente si pensava che il 2019 sarebbe stato l’anno del duello per il Titolo tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, sono stati i due giovani piloti ad attrarre maggiormente l’attenzione. “Hamilton è leggermente diverso dato che è … L'articolo: “IlF1. Ma per oraa Leclerc” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Berger: “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen superiore a Leclerc” - MotoriNoLimits : Berger: “Il futuro della F1. Ma per ora Verstappen superiore a Leclerc” - filippo898 : RT @f1grandprixit: #F1 | Berger non ha dubbi: “Leclerc e Verstappen sono il futuro della Formula 1” -