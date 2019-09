Battisti non esiste | esiste la sua arte

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “In nessun luogo andai, per niente t’incontrai e nulla ti lasciai per mio ricordo…”Non è l’incipit di un romanzo di Kafka, ma quello di una canzone; dove l’amore appare calpestato, massacrato quasi, eppure appare un sentimento limpido, chiaro, pur se espresso negativamente. È l’inizio di un testo, a mio avviso splendido, di un “nuovo” Lucio. Anzi, è l’inizio di un testo di Pasquale Panella. Uno dei primi testi del nuovo ciclo post Mogol del cantante (aggettivo certamente riduttivo) di Poggio Bustone. Ma, a pil nuovo e meraviglioso ciclo di… chi è Pasquale Panella? E chi/cosa/perché era diventato pdel nuovo Lucio? Avrete sentito parlare di lui come di un poeta; non vi siete sbagliati. Infatti, a suo attivo, esistono almeno tre o quattro ...

PhotoMarathonIT : Pronti per conoscere i vincitori ??? della #LaSpeziaPhotoMarathon?? Siete tutti invitati martedì 15 ottobre presso C… - DiarioDiDario : @Zhronne @MAUMAU_1976 Che poi ci sta che io possa dire: 'a me Battisti non solo non trasmette nulla, ma non lo rico… - onedaveinurlife : @Emm_Manzari @MAUMAU_1976 Credo che la cosa sia un filo più profonda. Battisti può o non può piacere (come tutti) m… -