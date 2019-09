Barbie per i suoi 60 anni cambia aspetto | assomiglia a Kylie Jenner

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il concetto di bellezza è volubile, come il tempo che passa. Se negli’60 era considerata bella una donna formosa ma con il vitino da “vespa”, ora è tutto decisamente diverso. Ancora una volta, la bambola più famosa del mondo, ha colto la sfida e hatoper essere al passo con i tempi. Viso truccato, sopracciglia perfette ad ala di gabbiano, labbra rimpolpate effetto filler, naso minuscolo e all’insù, zigomi alti. Questo è il nuovodella, creata in collaborazione con il brand di streetwear Kith, per i60La bambola della Mattel è nata nel 1959, e da allora segue i canoni di bellezza femminili contemporanei. L’idea venne a Ruth Handler, che vedendo sua figlia Barbara giocare, notò che dava alle bambole dei ruoli da adulti. All’epoca andavano più di moda i bambolotti. Quando propose al marito, socio della Mattel, di creare questo nuovo ...

