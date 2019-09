Auto nuove Ue, ad agosto -8,6% annuo

Adleimmatricolate in area Ue più Efta sono state 1.074.169,l'8,6% in meno dello stesso mese del 2018.Da inizio anno levendute sono risultate in calo del 3,2% sullo stesso periodo del 2018. I dati sono dell'Acea, associazione costruttori europei. Fac ha immatricolato in54.100 vetture,il 26,5% in meno rispetto allo stesso mese del 2018. La quota è del 5% a fronte del 5,7%. Negli 8 mesi le vendite complessive di Fca sono 671.300,in calo del 12,1% sullo stesso periodo del 2018.La quota è del 6,2%.contro il 6,8%(Di mercoledì 18 settembre 2019)