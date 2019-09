Alessandro Zarino | Chi è il Nuovo Tronista di Uomini e Donne!

Fonte : uominiedonnenews

(Di mercoledì 18 settembre 2019): la vita privata e lavorativa del futurodie Donne, che torna in televisione dopo l’esperienza a Temptation Island. Forse il nome dinon èper coloro che seguono Mediaset e nello specifico i programmi di Maria De Filippi. Effettivamente, chi crede di aver già sentito questo nome non si sbaglia:ha preso parte a Temptation Island 2019 quasi conquistando Jessica Battistello. L’amore con lei non è andato bene ed ora il ragazzo sarà ildel Trono Classico die Donne.: la vita lavorativa!, nato a Napoli il 28 marzo 1991 sotto il segno dell’Ariete, svolge la professione di modello e di insegnante di crossfit. Come lui stesso ha raccontato, sua sorella Chiara ha spedito alcune fotografie all’agenzia Elite, permettendogli così di entrare a far parte del ...

