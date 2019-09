UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 23 al 27 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 17 settembre 2019)settimanaliUnalda lunedì 23 a venerdì 27: Pressata da Carla, Alex deve decidere in che modo comportarsi con Mia. Giulia sta per partire per raggiungere Denis ma, dopo aver parlato con Angela, teme che possa essere uno sbaglio. Il trasloco di Guido è alle porte e l’uomo è fermamente deciso a portare a termine da solo la missione. Finalmente arriva il momento in cui Mariella e Lollo si trasferiranno a casa di Guido, ma le cose non vanno proprio come previsto. Mia scopre cosa sta succedendo alla sua famiglia e deve decidere come comportarsi. Alex scopre che c’è una novità nella vita lavorativa di Vittorio. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Alex, pur sorpresa, sembra incassare piuttosto bene la notizia dell’assunzione di Anita alla radio. Mia riceve una visita tanto ...

LArabaFenice2 : RT @pedranimario: @francycognato non è possibile! con quegli occhi mia sorella dovrebbe avere anche lei un posto al sole - LucaColla3 : RT @pedranimario: @francycognato non è possibile! con quegli occhi mia sorella dovrebbe avere anche lei un posto al sole - GabriellaBargh1 : RT @pedranimario: @francycognato non è possibile! con quegli occhi mia sorella dovrebbe avere anche lei un posto al sole -