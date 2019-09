Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Ina studio Roberta Frascarelli piano sostegno al governo Questo è il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata ieri sera poi dici nel Renzi confermi che l’uscita dal PD annunciata per martedì non avrà ripercussioni sulla tenuta dell’esecutivo Oggi prova a fermarlo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella fedelissimo della prima ora ma ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Matteo Renzi lascia il PD - 17 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: Renzi dice addio al Partito Democratico ma conferma il suo sostegno al Governo Conte, 17 settembre,

Governo Ultime Notizie : Salvini “Referendum contro abolizione Dl sicurezza” : Governo ultime notizie: Salvini “Referendum contro abolizione Dl sicurezza” La manifestazione di Pontida 2019 ha chiamato a raccolta un grandissimo numero di sostenitori della Lega. L’annuale kermesse del carroccio – che si svolge ormai da quasi 30 anni – si è chiusa con l’intervento di Salvini, il quale ha “caricato” i suoi e ricordato che “M5S e PD non potranno evitare il voto per sempre”. Le ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Benevento : neonato gettato in una scarpata e ucciso : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: neonato di 4 mesi gettato in una scarpata a Benevento, la madre lo avrebbe finito a colpi di bastone, 16 settembre,.

Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi dei principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri arrestati non immagine della procura di Torino 12 le misure cautelari accuse a vario titolo di associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio e violenza privata perquisizione in diverse città ...