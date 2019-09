Stop al contante | come il governo vuole incentivare i pagamenti con carte e bancomat

Fonte : fanpage

(Di martedì 17 settembre 2019) Per ridurre l'uso delil ricorso aielettronici attraverso, ilsta pensando ad alcune misure da introdurre già con la prossima legge di Bilancio. La prima opzione è quella di infliggere sanzioni ai commercianti che non si dotino dei Pos. La seconda è quella di tagliare le commissioni per isotto una certa soglia.

gigi695 : Stop al contante, si riapre il dossier sulla sanzione per l’obbligo del Pos - bizcommunityit : Stop al contante: due strade per incentivare l’utilizzo del Pos - Notiziedi_it : Stop al contante: due strade per incentivare l’utilizzo del Pos -