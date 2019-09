Sky | settore ospite con pochi tifosi del Liverpool perché non hanno trovato i voli

Sky : settore ospite con pochi tifosi perché non hanno trovato i voli : Caressa a Sky commenta che erano stati venduto 1.200 biglietti del settore ospite del Liverpool, ma ne sono venuti molto meno “Ho parlato con alcuni tifosi del Liverpool che avevano preso il biglietto, ma non sono arrivati, perché sono abituati ad andare e venire in giornata e perché non hanno trovato i charter” L'articolo Sky: settore ospite con pochi tifosi perché non hanno trovato i voli sembra essere il primo su ilNapolista.