Scialpi | lo sfogo del cantante contro il Grande Fratello Vip | “Mi hanno offerto un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) “Ormai è quasi ufficiale, dirò di no al, perché miveramente il minimo”. Esordisce cosìin un video pubblicato su Instagram in cui si scaglial’edizione “Vip” del reality di Canale 5 spiegando che non vi parteciperà a causa del compenso irrisorio. “Miun compenso che si dà agli sconosciuti – ha spiegato il-. Mentre so che trattano compensi da capogiro, evidentemente per ilVip non valgo un gran che. Quando vedo che di cachet ne vengono dati… La prossima volta mi sposo qualcuno di famoso, almeno avrò la possibilità di fare ilcon un cachet”, ha concluso. L'articolo, lodelilVip: “Miun compenso che si dà agli sconosciuti“ proviene da Il Fatto Quotidiano.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, lo sfogo di Scialpi che si autoumilia: 'Forse per loro valgo poco' - franbellino : Grande Fratello Vip, lo sfogo di Scialpi che si autoumilia: 'Forse per loro valgo poco' - - gloriafaggella : RT @carmenFashionCr: Gf Vip 4 sotto accusa, Scialpi duro: “Compenso basso per sconosciuti” -