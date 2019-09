Rapido peggioramento tra Mercoledì-Giovedì poi torna l’alta pressione

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 17 settembre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Bentrovati amici ancora oggi una giornata calda piu’ per meta’ Luglio che per metà Settembre con valori massimi che continuano ad oscillare localmente fin 30°C ed anche oltre. Tutto andrà rapidamente a cambiare con un fronte freddo domani dal Nord Europa in scesa sulla pianura Padana e in estensioneal Centro-sud con annesso calo termico. Andiamo a parlare della giornata diche vedrà undel tempo sul Triveneto al mattino ma con estensione dei fenomeni temporaleschi nella seconda parte di giornata e a carattere sparso tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna. Instabilità anche nelle aree interne del centro nel corso del pomeriggio mentre migliorerà nel triveneto. accumuli pluviometrici perIn tutte queste aree le celle temporalesche si ...

