NOAA | “Il 90% della popolazione mondiale ha vissuto l’estate più calda mai registrata | il

(Di martedì 17 settembre 2019) L’emisfero settentrionale, che ospita il 90%, hala sua estate meteorologica piùmai, a pari merito con il 2016, hanno annunciato gli scienziatiNational Oceanic and Atmospheric Administration (). Dall’inizio dell’anno ad ora, il 2019 è il 3° anno più caldo mai registrato dopo 2016 e 2017. Secondo la, dal 2009 si sono verificate 9 delle 10 più alte temperature globali superficiali di terra e oceano da giugno ad agosto. È stata la seconda estate piùa livello globale, secondo la, insieme al 2° agosto più caldo mai registrato per il pianeta. Ci sono stati circa 40 bambini morti in auto chiuse al caldo questa estate, ma il bilancio è inferiore rispetto a quello del2018. Gli eventi climatici più notevoli nel mondo ad agosto 2019. Credit:Europa, Sud America, Africa, Golfo del Messico e Hawaii hanno ...

